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Власти Молдавии не получали подтверждения о задержании Плахотнюка в США

Экс-лидер Демократической партии республики указал, что "с ним все хорошо"

КИШИНЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии не получали подтверждения о задержании в США бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который разыскивается как молдавскими, так и российскими правоохранителями. Об этом заявил глава МВД республики Павел Войку, комментируя на брифинге сообщения по этому поводу в местных СМИ.

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"Пока нет официального подтверждения по каналам Интерпола, что Плахотнюка действительно задержали, нас об этом официально не информировали", - сказал Войку.

О задержании олигарха сообщил накануне на брифинге в социальных сетях мэр города Бельцы и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. "Вчера в США правоохранительными органами США был задержан Владимир Плахотнюк", - сказал он, отметив, что причиной стало "нарушение миграционного законодательства".

Однако, уже через два часа эту новость опроверг сам Плахотнюк. "Со мной все хорошо, и я свободен", - написал он на своей страничке в Facebook. При этом он отметил, что решился написать ради тех, "кто действительно переживает" о нем, но предупредил, что не будет каждый раз так делать.

Теги
СШАМолдавияПлахотнюк, Владимир Георгиевич
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