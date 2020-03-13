Лукашенко заявил, что число желающих подорвать белорусское государство не уменьшается

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Необходимо обеспечить стабильность в Белоруссии в условиях, когда число желающих подорвать государство изнутри не снижается. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

"Нам надо смотреть подальше, чтобы у нас было стабильное общество. Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается", - приводит его слова агентство БелТА. Президент отметил, что большинство из тех, "кто изъявляет такие желания, это так называемые белорусские граждане". "Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации, - сказал Лукашенко. - Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе".

По его словам, белорусские правоохранительные органы должны работать более эффективно. "И дело даже не в каких-то политических кампаниях: в стране их проводили неоднократно, поэтому проведут спокойно и в этот раз (в 2020 году в стране пройдут президентские выборы - прим. ТАСС)", - сообщил Лукашенко. Он признал, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе в милиции. "Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве", - убежден президент.