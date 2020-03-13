{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: глава МИД Ирака вызвал послов США и Британии из-за авиаударов

Ранее США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной

ТАСС, 13 марта. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами ВС США по объектам в Ираке. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Министр иностранных дел провел экстренную встречу, на которой заместители министра, советники и официальный представитель обсуждали меры, касающиеся недавней американской агрессии. Он приказал вызвать послов Соединенных Штатов и Великобритании в Багдаде", - заявил он.

В четверг США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной. В заявлении пресс-службы Пентагона говорилось, что удары носили "пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции".

В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета Ирака и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно информации командования, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих.

Теги
СШАИракВеликобритания
Реклама на ТАСС
Пентагон предостерег Иран от ответных мер в связи с ударом коалиции в Ираке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС