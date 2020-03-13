Reuters: глава МИД Ирака вызвал послов США и Британии из-за авиаударов

ТАСС, 13 марта. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким вызвал послов США и Великобритании в Багдаде в связи с авиаударами ВС США по объектам в Ираке. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

"Министр иностранных дел провел экстренную встречу, на которой заместители министра, советники и официальный представитель обсуждали меры, касающиеся недавней американской агрессии. Он приказал вызвать послов Соединенных Штатов и Великобритании в Багдаде", - заявил он.

В четверг США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной. В заявлении пресс-службы Пентагона говорилось, что удары носили "пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими группировками ополченцев, которые продолжают атаковать базы с силами коалиции".

В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета Ирака и "принципов партнерства между иракскими силами безопасности и сторонами, спланировавшими и совершившими эту вероломную атаку". Согласно информации командования, в результате авиаударов погибли пять иракских военнослужащих.