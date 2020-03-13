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Распространение коронавируса нового типа

Закрытие въезда на Украину для иностранных граждан не коснется грузовых перевозок

Кроме того, граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины закрыть на две недели въезд для иностранных граждан не коснется международных грузовых перевозок. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инфраструктуры страны.

"Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузовых перевозок. Международные грузовые перевозки не прекратятся", - сообщило ведомство в Facebook.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге в пятницу, что Украина через 48 часов закроет на две недели въезд для иностранных граждан. При этом он подчеркнул, что "граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться" на родину.

На Украине в четверг из-за коронавируса введен карантин до 3 апреля. В стране закрыты все образовательные учреждения, кинотеатры, развлекательные центры, введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Первый случай заражения на Украине был зафиксирован 3 марта. В пятницу стало известно, что в Житомирской области зарегистрирован первый летальный случай, умерла 71-летняя женщина. Сейчас на территории Украины проходят лечение в стационаре два человека, инфицированные новым коронавирусом, оба в Черновицкой области.

 

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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