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Граница Грузии с Арменией и Азербайджаном закроется на 10 дней

Временное закрытие границы состоится 14 марта

ЕРЕВАН/ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу провел телефонный разговор со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которого стороны договорились с 14 марта закрыть границы для граждан в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

"Было принято решение о временной приостановке передвижения граждан через грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границы с 14 марта на 10 дней", - сказано в сообщении.

 

Теги
АзербайджанАрменияГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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