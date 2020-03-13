Граница Грузии с Арменией и Азербайджаном закроется на 10 дней

ЕРЕВАН/ТБИЛИСИ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу провел телефонный разговор со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которого стороны договорились с 14 марта закрыть границы для граждан в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщили в администрации грузинского правительства.

"Было принято решение о временной приостановке передвижения граждан через грузино-армянскую и грузино-азербайджанскую границы с 14 марта на 10 дней", - сказано в сообщении.