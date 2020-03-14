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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: турецкие войска обстреляли район Телль-Тамер в провинции Хасеке

По данным Sky News Arabia, сирийские правительственные войска пока не открывали ответного огня

ТАСС, 14 марта. Артиллерия турецкой армии и формирования сирийской вооруженной оппозиции открыли в субботу огонь по окрестностям города Телль-Тамер на севере провинции Хасеке, сообщил телеканал Sky News Arabia. По его информации, эти районы находятся под защитой подразделений сирийской армии, которые были введены на север Хасеке в октябре 2019 года.

Как указывает телеканал, сирийские правительственные войска пока не открывали ответного огня по турецким позициям в пограничной местности.

Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Наступление формирований вооруженной оппозиции при поддержке турецких войск осенью прошлого года привело к перемещению большого числа его жителей в провинциальный центр Хасеке, находящийся в 40 км.

Ситуация на севере Хасеке обострилась после того, как 12 марта курдские бойцы из "Сил народной самообороны" совершили вооруженную вылазку близ города Рас-эль-Айн на сирийско-турецкой границе. В результате погиб турецкий солдат и пять оппозиционеров.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с этим документом, российская военная полиция и турецкие силы приступили к совместному патрулированию пограничных районов. Ранее Анкара провела на севере Хасеке и Ракки военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Курды вывели свои отряды из этих районов, но время от времени совершают вооруженные вылазки против турецких войск и оппозиционных формирований.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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