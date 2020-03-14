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Украина приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей

Ранее было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Украина в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом сообщила в субботу пресс-службе "Укржелдороги".

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено движение пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении.

Сейчас между Украиной и Польшей курсируют два скоростных поезда Киев - Перемышль и Киев - Варшава, также в расписании значится состав Львов - Вроцлав и прицепные вагоны Киев - Вроцлав.

В сообщении указывается, что последние поезда из Польши прибудут на Украину 14 марта. "С Украины утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда. На период приостановки пассажирского сообщения с Польшей компания "Укржелдорога" прекращает отправку поездов в указанную страну", - отметили в "Укржелдороге".

13 марта с 7 утра приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение со Словакией в связи с введением в этой стране чрезвычайного положения. Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина через трое суток закрывает регулярное авиасообщение с другими странами. Грузовые пункты пропуска, авиа, железнодорожные, морские и автомобильные продолжат работать.

Теги
УкраинаПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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