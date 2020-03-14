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Медведчук: дискриминирующий закон о среднем образовании на Украине должен быть отменен

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в Конституционный суд, отметил лидер партии

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Закон о среднем образовании на Украине, который ущемляет права русскоязычных граждан, подписанный президентом страны Владмиром Зеленским, должен быть отменен Конституционным судом. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Цинизм высшей пробы: руководствуясь желанием угодить ура-патриотическому меньшинству, "президент большинства" подписал закон, который нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины и который уже раскритиковала Венецианская комиссия, порекомендовав пересмотреть положения, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС", - сказал Медведчук.

Депутат отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в Конституционный суд с требованием "отменить этот позорный националистический закон". "Мы стояли и будем стоять на защите прав и свобод граждан Украины, в том числе права говорить и обучаться на родном языке", - заверил Медведчук.

Политик назвал подписание главой государства закона об образовании "предательством интересов, надежд и чаяний миллионов украинцев, которые во втором туре [выборов президента] голосовали за Владимира Зеленского". "Это еще одно подтверждение того, что между политикой [Петра] Порошенко и Зеленского нет никакой разницы", - заявил Медведчук.

Он напомнил, что год назад Зеленский, обращаясь к Порошенко, призывал "уважать народ". "И, если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну", - процитировал Медведчук нынешнего президента.

По его мнению, разделяя украинцев на несколько сортов, в зависимости от того, на каком языке они говорят, разделяя страну, Зеленский продолжает идти на поводу у радикалов.

Закон об образовании

13 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Закон предполагает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к 9 классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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