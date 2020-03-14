Украина и Польша уведомили Белоруссию об ограничениях пересечения своих границ

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Украина и Польша официально уведомили Белоруссию о временных ограничениях пропуска через границу на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Государственного погранкомитета (ГПК) Белоруссии.

В ведомстве проинформировали, что 16 марта с 00:01 по киевскому времени (01:01 мск) сроком на две недели "не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда". Исключение на пересечение границы сделано для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных на Украине, членов их семей, а также граждан, имеющих свидетельство на постоянное или временное проживание в Украине.

С полуночи 15 марта по польскому времени (02:02 мск) будут закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши на 10 дней, причем этот срок может быть продлен. Кроме того, прерывается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд. Въезд в Польшу будет разрешен, в частности, гражданам Польши, руководителям дипломатических миссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей.

В этих условиях пункты пропуска не будут функционировать и с белорусской стороны. "Ограничительные меры по пересечению границы с Украиной и Польшей будут действовать до особого распоряжения. Обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси", - сообщает ГПК.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, началась в конце 2019 года в Центральном Китае и с тех пор распространилась более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией.