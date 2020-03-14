Украинские диппредставительства в ряде стран отменили прием граждан

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Посольства и консульства Украины в девяти странах отменили прием граждан в связи с распространением коронавируса.

"С целью минимизации рисков заражения коронавирусом граждан Украины и иностранных посетителей, а также обеспечения личной безопасности сотрудников посольства, прекратило консульский прием посольство Украины в США", - сообщило дипломатическое представительство Украины в США в Facebook.

С 16 марта на неопределенное время приостанавливает прием граждан и выдачу документов украинское генконсульство в Милане (Италия). До 20 марта отменили приема граждан консульства Украины в Кракове (Польша), Порту (Португалия), Стамбуле и Анталии (Турция), Эдинбурге (Шотландия) и Барселоне (Испания). Также до 20 марта приостановлена работа украинских дипломатов во Франции и Венгрии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в субботу, что украинский дипломат, работающий за пределами страны, заразился коронавирусом. "Зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - цитирует министра украинское издание "Европейская правда".

По данным Кулебы, зарубежные дипломатические учреждения временно с воскресенья, 15 марта, по пятницу, 20 марта, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан. Он пояснил, что такой вариант предполагает продолжение функционирования дипломатических учреждений за рубежом без прямого контакта за исключением форс-мажорных случаев, где требуется присутствие украинских дипломатов.

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет только о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и переходе на онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас для нее есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы", - сказал Кулеба.