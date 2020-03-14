Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска из-за коронавируса

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Украина на период карантина в связи с распространением коронавируса приостанавливает работу 107 пунктов пропуска через государственную границу. Об этом в субботу на брифинге сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

"Из 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 до 3 апреля временно прекращают свою работу. Мы выбрали такие пункты пропуска, где у нас идет небольшое движение пассажиров. Например, есть такие пункты, где могут за сутки пересечь границу три-пять человек", - сказал Дейнеко.

По его словам, Украина оставила необходимое количество пропуска с каждой смежной страной. "Могу заверить, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции на любом участке границы", - заверил Дейнеко.

Кабинет министров Украины в минувшую среду ввел трехнедельный карантин на всей территории страны из-за распространения коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. скончались.