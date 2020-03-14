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Эмиссар ООН призвал стороны сирийского конфликта возобновить консультации

Гейр Педерсен отметил, что конфликт, продолжающийся 9 лет, демонстрирует "коллективный провал дипломатии"

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Стороны сирийского конфликта должны сесть за стол переговоров, а международное сообщество - оказать поддержку поиску политического решения. Об этом заявил в субботу в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Сирийский конфликт, продолжающийся 9 лет, демонстрирует "коллективный провал дипломатии", отметил он, подчеркнув, что требуется "беспрецедентный уровень дипломатического сотрудничества и твердости", чтобы положить конец войне. "Стороны должны полноценно участвовать в переговорах", - сказал Педерсен. По его словам, международное сообщество призвано продемонстрировать, что речь идет о вопросе, требующем срочного решения, и "поддержать сирийцев в поиске при содействии ООН политического решения на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в Конституцию Сирии было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога. 4 ноября 2019 года в Женеве приступила к работе редакционная группа Конституционного комитета Сирии, состоящая из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества). Затем работа комитета была прервана, поскольку представители правительства и оппозиции в его составе не смогли согласовать повестку.

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Сирия
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