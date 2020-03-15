Первые теледебаты один на один Джо Байдена и Берни Сандерса пройдут в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс проведут в воскресенье первые общенациональные теледебаты один на один. Они начнутся в 20:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск 16 марта).

Первоначально теледебаты планировались в Финиксе (штат Аризона), однако после того, как в этом штате были зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусом и власти штата ввели ограничение на число участников общественных мероприятий, было решено перенести их в Вашингтон. Как заявила в канун дебатов представитель Национального комитета Демократической партии Хотити Инохоса, этот шаг был предпринят "из предосторожности и для того, чтобы сократить количество переездов для участников".

Теледебаты состоятся в столичной студии телекомпании CNN без присутствия зрителей. Один из журналистов, который должен был задавать вопросы участникам, отстранен от дебатов после того, как выяснилось, что он контактировал с лицом, заразившимся коронавирусом.

Байден против Сандерса, без Габбард

Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, формально не вышедшая из борьбы и даже заручившаяся по итогам первичных выборов поддержкой двух делегатов предстоящего национального съезда демократов, к теледебатам не допущена. Согласно правилам, установленным национальным комитетом Демократической партии для этих 11-х по счету теледебатов, в них могут принимать участие только те претенденты, кто заручился по итогам прошедших первичных выборов и собраний партийных активистов голосами по крайней мере 20% от общего числа делегатов.

Нужна только победа

Предстоящие теледебаты исключительно важны для обоих участников. Байден на волне успеха на состоявшихся в минувший вторник первичных выборах в штатах Мичиган, Миссисипи, Миссури и Айдахо стремится закрепить свое лидерство - в его активе сейчас 881 голос делегатов национального съезда, где для выдвижения официальным кандидатом необходим 1991 голос. Как отметила газета The New York Times, крайне существенным фактором для Байдена стало то, что крупные доноры Демократической партии теперь считают именно его наиболее вероятным соперником Трампа.

Для Сандерса, набравшего пока 725 голосов делегатов съезда, теледебаты открывают возможность переломить в свою пользу ход предвыборной кампании. "Мы впервые встретимся на теледебатах один на один, и американские избиратели смогут сами решить, кто из нас способен нанести поражение Дональду Трампу на предстоящих в ноябре выборах", - подчеркнул он на встрече с группой сторонников в своем родном штате Вермонт.

Как отметил интернет-портал Election Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании, нынешние общенациональные теледебаты вполне могут оказаться последними, хотя первоначально у Национального комитета Демократической партии было намерение провести еще одни такие смотрины претендентов ближе к предстоящему 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) съезду. "Маловероятно, чтобы Национальный комитет Демократической партии решил проводить еще одни такие дебаты, - отметил портал. - Конкретная дата 12-х по счету теледебатов так и не была определена, и вряд ли они состоятся".

Накануне праймериз в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо

Политическая дуэль Байдена и Сандерса состоится в канун предстоящих 17 марта первичных выборов в штатах Аризона, Флорида, Иллинойс и Огайо.

Последние результаты опросов не дают Сандерсу оснований для оптимизма: по данным исследовательской службы Emerson, его поддерживает во Флориде 27% избирателей-демократов, в то время как Байдена - 65%. Похожие результаты дал и опрос исследовательской службы Gravis: 66% демократов во Флориде готовы поддержать Байдена и 25% - Сандерса. В штате Иллинойс Байден, по опросам службы "Эмерсон", опережает Сандерса на 21 процентный пункт, в Огайо - на 22, а в Аризоне - на 17 процентных пунктов.

Согласно общенациональному опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult, в канун теледебатов среди 2072 потенциальных избирателей, 59% заявили о том, что поддержали бы Байдена в случае, если бы выборы проводились сейчас, в то время как Сандерса готовы поддержать 35%. Уровень погрешности при опросе составляет 2%.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.