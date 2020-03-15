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Распространение коронавируса нового типа

Первый тур муниципальных выборов пройдет во Франции на фоне распространения коронавируса

Чтобы ограничить распространения вируса, правительство предусмотрело в день голосования дополнительные защитные меры

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Первый тур муниципальных выборов состоится в воскресенье во Франции. Решение провести голосование несмотря на ситуацию с распространением коронавируса подтвердил президент республики Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Чтобы ограничить распространения вируса, правительство предусмотрело в день голосования дополнительные защитные меры. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, проинспектировавший в субботу несколько избирательных участков, заверил, что "сделано все необходимое, чтобы провести выборы в надежных условиях".

Участки будут открыты в воскресенье во всех 35 тыс. французских коммун.

Дистанция в один метр

По словам министра внутренних дел, в помещениях для голосования будут установлены емкости с антисептическим гелем. Французы должны прийти с собственными авторучками. Для обеспечения секретности голосования кабины размещены так, что голосующим не придется самим закрывать шторы от посторонних глаз.

На участок можно явиться в медицинской маске, но ее придется снять при регистрации. Всем также надлежит сохранять дистанцию в 1 метр с другими избирателями в очереди к месту голосования и в самих помещениях.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, число инфицированных в стране составило более 3,6 тыс. человек. Из них 79 скончались. О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января.

В ожидании низкой явки

По итогам исследования, проведенного социологической службой IFOP, две трети французов поддерживают решение правительства не отменять муниципальные выборы. Тем не менее, согласно различным опросам, из-за опасений заражения коронавирусом на избирательные участки могут не явиться от 20 до 40% избирателей. Тревогу в связи с эпидемией испытывает каждый второй житель Франции.

"Мы можем понять, что беспокойство, существующее в обществе из-за санитарной ситуации, может привести к снижению гражданской активности, - сказал Кастанер. - Наша задача - позаботиться о тех, кто все-таки принял решение участвовать в голосовании".

В списках избирателей - 47 млн французов. На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов.

Шестилетние полномочия

Согласно социологическим данным, среди мэров доминируют мужчины старше 60 лет. Наиболее широко представленной социально-профессиональной группой среди градоначальников являются пенсионеры, составляющие 42,5% глав городов, на втором месте - фермеры, на третьем - служащие. Замыкают первую четверку представители интеллектуальных профессий.

Мандат французского градоначальника длится шесть лет. Возможности переизбрания закон не ограничивает. Самым молодым кандидатом является 25-летний Реми Дик, ведущий борьбу за второй мандат на выборах во Флоранже (департамент Мозель), самым опытным - 98-летний Марсель Бертоме, баллотирующийся в десятый раз на пост мэра Сен-Серен-сюр-л'Иль (Жиронда).

В институты местного самоуправления на этих выборах баллотируются около половины - 278 из 577 - депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента). Примерно в такой же пропорции представлены и сенаторы (члены верхней палаты) - 157 из 348. Закон запрещает законодателям совмещать парламентский мандат с обязанностями мэра, но не возбраняет избрания в состав муниципальных советов.

Битва за Париж

Наибольшее внимание приковано сейчас к выборам в Париже. Согласно последним опросам, действующего мэра и кандидата от Социалистической партии Анн Идальго в канун голосования готовы поддержать 25,5% избирателей. Она опережает с небольшим отрывом мэра элитного 7-го округа Парижа Рашиду Дати, возглавляющую на муниципальных выборах список праволиберальной партии "Республиканцы".

На третьем месте в Париже, по данным опросов, - кандидат от правящего движения "Республика на марше", экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен, которую намерены поддержать 19% избирателей.

Мэр Идальго, согласно ее программе, в случае избрания на второй срок намерена отдать центр Парижа пешеходам и велосипедистам. Она также обещает увеличить число мест в дошкольных учреждениях.

Главные обещания Дати избирателям мегаполиса с населением 2,1 млн человек - "чистота улиц и безопасность". Схожие приоритеты и у Бюзен, которая включилась в кампанию достаточно поздно, сменив в роли кандидата от правящей партии бывшего коллегу по правительству Бенжамена Гриво.

Второй раунд - 22 марта

В столице победительница в споре за кресло мэра будет определена во втором туре, который должен пройти 22 марта. У Идальго - неплохие шансы сохранить свой пост, поскольку готовность выступить в ее поддержку во втором туре выразили экологисты, пользующиеся симпатиями 11,5% избирателей.

Французские аналитики также обращают свои взгляды на выборы в крупном портовом и деловом центре страны - Гавре. Там на пост мэра претендует нынешний премьер-министр Франции Эдуар Филипп, уже возглавлявший город до прихода в правительство.

В Лионе, входящем в число трех главных мегаполисов Франции, кресло мэра намерен сохранить другой близкий соратник президента Макрона - Жерар Колон. Он вернулся в город полтора года назад после завершения работы во главе МВД Франции.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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