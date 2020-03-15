{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп: США и Канада продолжат координировать действия по борьбе с коронавирусом

Президент США провел телефонный разговор с премьер-министром Канады

ТАСС, 15 марта. Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны договорились продолжить координировать действия по борьбе с новым коронавирусом.

"Провел хороший разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Рад слышать, что его замечательная жена Софи хорошо себя чувствует. Соединенные Штаты и Канада продолжат тесную координацию действий по COVID-19", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

13 марта пресс-секретарь главы канадского правительства сообщил, что супруга премьер-министра страны Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.

Теги
КанадаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трюдо обсудил с Трампом ситуацию с коронавирусом в Канаде и США
Трюдо отметил, что они с Трампом договорились оставаться в постоянном контакте по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС