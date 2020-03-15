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Распространение коронавируса нового типа

Трюдо обсудил с Трампом ситуацию с коронавирусом в Канаде и США

Трюдо отметил, что они с Трампом договорились оставаться в постоянном контакте по этому вопросу

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил с ним текущую ситуацию с распространением нового коронавируса в североамериканских странах. Об этом в субботу глава канадского правительства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня (14 марта - прим. ТАСС) я снова провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили ситуацию с COVID-19, его влияние [на наши страны], а также то, как мы можем защитить от вируса население наших стран", - написал он.

Трюдо добавил, что они с Трампом также договорились оставаться в постоянном контакте по этому вопросу и поблагодарил американского лидера за телефонный звонок.

В четверг стало известно, что вернувшаяся из поездки в Лондон супруга главы канадского правительства Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на заболевание, вызываемое новым коронавирусом, и результаты оказались положительными. Она находится на домашнем карантине. В режиме самоизоляции будет 14 дней находиться и премьер Джастин Трюдо, хотя у него нет никаких признаков заболевания.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 25 января, на данным момент заразились уже почти 200 человек, один из них скончался. Большая часть инфицированных прибыла в страну из Китая, Ирана и Египта. В ряде случаев заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. 73% заболевших - люди старше 40 лет, в 11% случаев заболевшим потребовалась госпитализация, остальные переведены под домашний карантин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
КанадаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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