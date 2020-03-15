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Распространение коронавируса нового типа

Джонсон и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом и атаку на базу Эт-Таджи в Ираке

Также премьер-министр Великобритании и президент США подчеркнули важность международной координации усилий для того, чтобы ускорить разработку вакцины и не допустить экономических потрясений в жизни граждан

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, обсудив пандемию коронавируса и нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"В преддверии телефонного разговора лидеров стран G7, который будет касаться вспышки заболевания, премьер-министр и президент "подчеркнули важность международной координации усилий для того, чтобы ускорить разработку вакцины и не допустить экономических потрясений в жизни граждан", - сказано в документе. Стороны также обсудили принимаемые меры по борьбе с распространением вируса.

Еще одной темой разговора стал произошедший на этой неделе ракетный обстрел базы Эт-Таджи в Ираке, где расквартированы американские и британские военные. На Даунинг-стрит отмечают, что лидеры готовы "стоять в Ираке плечом к плечу, чтобы помочь стране противостоять разрушительной деятельности террористов".

11 марта при ракетном обстреле базы Эт-Таджи погибли два американских военнослужащих и британка-военврач, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной.

Теги
СШАИракВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, БорисРаспространение коронавируса нового типа
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