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Трамп и Джонсон в телефонной беседе затронули тему запрета США на въезд из Великобритании

Кроме того, президент США и премьер-министр Великобритании обсудили предстоящий разговор лидеров государств "семерки", который пройдет в режиме видеоконференции и будет касаться коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора затронули тему введения властями Соединенных Штатов запрета на въезд иностранцев, недавно побывавших в королевстве. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее в рамках борьбы с коронавирусом США запретили въезд на свою территорию иностранцев, посещавших Китай, Иран и государства Шенгенской зоны. В субботу было объявлено, что с понедельника аналогичная мера будет действовать в отношении Великобритании и Ирландии.

"Президент обсудил [с премьер-министром] меры, принятые для борьбы с пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, в том числе сегодняшнее объявление об ограничениях на поездки", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Кроме того, Трамп и Джонсон обсудили предстоящий разговор лидеров государств "семерки", который пройдет в режиме видеоконференции и будет касаться коронавируса, а также договорились "продолжать тесное сотрудничество для противодействия угрозам со стороны иранского режима и поддерживаемых им сил в Ираке".

Согласно последним данным телекомпании Си-эн-эн, которая ссылается на информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 2795, умерли 57 человек.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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