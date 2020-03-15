Во Франции в условиях коронавируса начались муниципальные выборы

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Избирательные участки открылись утром воскресенья во всех 35 тыс. коммун Франции - в стране, несмотря на эпидемию коронавируса, стартовал первый тур муниципальных выборов. В этом году голосование проходит в чрезвычайно сложной ситуации из-за угрозы распространения опасного заболевания.

МВД страны приложило максимальные усилия к тому, чтобы обезопасить голосование для 47,7 млн французов и еще 330 тыс. граждан стран ЕС, проживающих на французской территории и имеющих право голосовать на местных выборах. На выборах в первом туре баллотируются 902 тыс. кандидатов.

Особые меры предосторожности

По указанию МВД страны на избирательных участках должны быть приняты все меры к тому, чтобы избежать образования на улице очередей, в которых может происходить заражение людей. В первую очередь голосовать будут пропускать пожилых людей, для здоровья которых коронавирус представляет наибольшую опасность. Кроме того, МВД приняло меры к тому, чтобы упростить процедуру голосования пожилых людей на дому, включая предоставление другому человеку права проголосовать за них на участке.

В помещениях избирательных участков на пол должны быть нанесены метки, которые позволят избирателям соблюдать дистанцию по отношению к друг другу. Участки перед началом голосования тщательно продезинфицированы. Везде голосующим предоставлена возможность мыть руки до и после голосования.

Кабинки для голосования на этот раз стоят без штор, поскольку те могут способствовать распространению микробов. Чтобы сохранить тайну голосования, своими входами кабинки повернуты к стене. Всем избирателям рекомендовано приходить со своими авторучками, чтобы избежать заражения.

Персонал участка должен избегать брать в руки документы голосующих при проверке, чтобы не заразиться или не передать вирусы. Каждые полчаса будет дезинфицироваться клавиатура компьютеров для электронного голосования.

Избиратели имеют право приходить в защитных масках, которые им необходимо будет снять при предъявлении документов. Если гражданин откажется снять защитную маску, голосовать ему все равно будет разрешено. Чтобы избежать очередей, рекомендовано приходить в те часы, когда на участках обычно бывает меньше избирателей - после полудня и в середине вечера.

Власти опасаются низкой явки

На данный момент не известно, вдохновят ли такие меры французов, либо же, напротив, напугают. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер признал в субботу, что опасается явного снижения явки избирателей. Согласно различным опросам, из-за опасений заражения коронавирусом на избирательные участки могут не явиться от 20 до 40% избирателей.

Целый ряд видных политиков и общественных деятелей призвали в субботу власти отменить муниципальные выборы в связи со сложной обстановкой в стране. В частности, с таким требованием выступили главы шести регионов страны - столичного Иль-де-Франс, северного О-де-Франс, Нормандии, Окситании, региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег и Корсики. Ряд из них, в частности Нормандия и Корсика, являются крупными очагами распространения заболевания.

"Очень важно поддерживать в стране демократический процесс. Однако в нынешней ситуации было бы разумнее перенести проведение муниципальных выборов на более поздний срок. Их следовало бы провести после того, как над эпидемией коронавируса будет одержана коллективная победа", - написал в связи с этим у себя в Twitter руководитель ассоциации глав французских регионов Рено Мюзелье.

Избирательные участки во Франции закроются в разные часы - в 18:00, 19:00 или 20:00 (20:00-22:00 мск) - в зависимости от указания местного префекта. Во время подсчета бюллетеней работники и наблюдатели должны находиться на значительной дистанции друг от друга, носить маски.