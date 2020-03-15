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Распространение коронавируса нового типа

Аргентина закрывает на 30 дней въезд для иностранцев из-за коронавируса

Правительство может сократить или продлить срок запрета на въезд для иностранцев в зависимости от развития эпидемиологической ситуации

ТАСС, 15 марта. Аргентинские власти приняли решение ввести запрет сроком на 30 дней на въезд для иностранцев, которые в последние 14 дней посещали страны с большим количеством случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующее постановление было опубликовано вечером в субботу в "Официальном бюллетене" республики, передало агентство Telam.

Информации о том, какие именно страны подразумеваются под государствами с большим числом подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, в постановлении не приводится. Однако в четверг, 12 марта, аргентинские власти распорядились временно приостановить выдачу рабочих и других виз жителям КНР, Южной Кореи, Ирана, Японии, США, Великобритании, стран Евросоюза и стран, входящих в Шенгенскую зону, а также посещавшим перечисленные страны гражданам.

Правительство может сократить или продлить 30-дневный срок запрета на въезд для иностранцев в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире.

В пятницу аргентинский президент Альберто Фернандес заявил, что правительство издало указ, в соответствии с которым Аргентина на 30 дней приостанавливает прием авиарейсов из США, стран Европы, Китая, Японии и Ирана из-за распространения коронавируса.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране. К настоящему моменту в стране было выявлено 45 заболевших.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
АргентинаФернандес, АльбертоРаспространение коронавируса нового типа
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