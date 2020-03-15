Литва направила Польше ноту из-за отказа в пропуске через границу литовского автобуса

ВИЛЬНЮС, 15 марта. /ТАСС/. Литва направила Польше ноту в связи с отказом пропустить через границу для следования по польской территории литовский автобус. Об этом в воскресенье в эфире национального радио Литвы сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

"МИД информирован об инциденте. Польше направлена нота", - сказал он. Как отметил шеф литовской дипломатии, стороны в рабочем порядке проводят консультации по сложившейся ситуации.

Рейсовый автобус, в котором находилось 10 литовских граждан, не был пропущен в субботу через польский контрольный пункт в Слубице на границе с Германией. Автобус прибыл на пункт пропуска перед полуночью, в полночь вступил в силу объявленный Варшавой запрет на въезд в страну иностранцев в связи с опасностью распространения коронавируса. Аналогичный запрет введен и Литвой.

В субботу премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис заявил, что гуманитарный коридор через Польшу для возвращающихся домой граждан Литвы будет действовать 72 часа.