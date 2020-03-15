{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Берлин, Вашингтон, Лондон и Париж считают, что военное решение не принесет мир в Сирию

Германия, Великобритания, США и Франция подчеркнули приверженность продолжению борьбы против группировки "Исламское государство"

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия, Великобритания, США и Франция считают, что военное решение не принесет мир в Сирию, и готовы помогать в восстановлении разрушенной инфраструктуры страны только в случае запуска "достойного доверия" политического процесса. Об этом говорится в совместном заявлении правительств четырех стран по случаю девятилетней годовщины начала антиправительственных выступлений в Сирии.

"Военное решение, которого надеется достигнуть сирийский режим при поддержке России и Ирана, не принесет мира. Мы подчеркиваем нашу активную поддержку Женевского процесса под эгидой ООН, а также резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - отмечается в заявлении.

"Мы рассмотрим любую поддержку в области восстановления только тогда, когда будет запущен необратимый, достойный доверия, серьезный и подлинный политический процесс", - говорится в документе. По мнению правительств четырех стран, без такого процесса поддержка в восстановлении Сирии укрепила бы позиции властей в Дамаске и усилила бы коррупцию.

Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон подчеркнули приверженность продолжению борьбы против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Мы решительно боремся с терроризмом и находимся на передовой линии этой борьбы", - утверждается в сообщении. При этом отмечается, что противодействие террористам "не может оправдывать серьезные нарушения международного гуманитарного права и продолжающееся насилие".

Как подчеркивается в заявлении, "безответственное военное наступление" сирийской армии в Идлибе "лишь причиняет страдания и вызывает беспримерный гуманитарный кризис". Правительства четырех стран призвали Дамаск и поддерживающие его стороны обеспечить допуск помощи для всех нуждающихся в ней сирийцев.

В документе также отмечается намерение "привлечь к ответственности режим [президента Сирии Башара] Асада за совершенные преступления".

Теги
СШАИранСирияГерманияВеликобританияРоссияФранцияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Джонсон обсудил с Абэ меры борьбы с коронавирусом
Лидеры Великобритании и Японии подчеркнули необходимость координации международных усилий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС