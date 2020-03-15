Берлин, Вашингтон, Лондон и Париж считают, что военное решение не принесет мир в Сирию

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Германия, Великобритания, США и Франция считают, что военное решение не принесет мир в Сирию, и готовы помогать в восстановлении разрушенной инфраструктуры страны только в случае запуска "достойного доверия" политического процесса. Об этом говорится в совместном заявлении правительств четырех стран по случаю девятилетней годовщины начала антиправительственных выступлений в Сирии.

"Военное решение, которого надеется достигнуть сирийский режим при поддержке России и Ирана, не принесет мира. Мы подчеркиваем нашу активную поддержку Женевского процесса под эгидой ООН, а также резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - отмечается в заявлении.

"Мы рассмотрим любую поддержку в области восстановления только тогда, когда будет запущен необратимый, достойный доверия, серьезный и подлинный политический процесс", - говорится в документе. По мнению правительств четырех стран, без такого процесса поддержка в восстановлении Сирии укрепила бы позиции властей в Дамаске и усилила бы коррупцию.

Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон подчеркнули приверженность продолжению борьбы против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). "Мы решительно боремся с терроризмом и находимся на передовой линии этой борьбы", - утверждается в сообщении. При этом отмечается, что противодействие террористам "не может оправдывать серьезные нарушения международного гуманитарного права и продолжающееся насилие".

Как подчеркивается в заявлении, "безответственное военное наступление" сирийской армии в Идлибе "лишь причиняет страдания и вызывает беспримерный гуманитарный кризис". Правительства четырех стран призвали Дамаск и поддерживающие его стороны обеспечить допуск помощи для всех нуждающихся в ней сирийцев.

В документе также отмечается намерение "привлечь к ответственности режим [президента Сирии Башара] Асада за совершенные преступления".