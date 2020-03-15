Джонсон обсудил с Абэ меры борьбы с коронавирусом

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с главой правительства Японии Синдзо Абэ меры борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном премьерской канцелярией по итогам состоявшейся в воскресенье телефонной беседы двух лидеров.

"Лидеры проинформировали друг друга о принимаемых их странами мерах борьбы с распространением вируса. Премьер-министр [Джонсон] подчеркнул, что Соединенное Королевство считает крайне важным придерживаться основанного на научных данных подхода при принятии решений о необходимых мерах", - говорится в документе.

Главы правительств также подчеркнули необходимость координации международных усилий по борьбе с последствиями распространения вируса, в том числе экономическими.

В ближайшее время лидеры стран G7 намерены обсудить пандемию коронавируса в ходе телеконференции.

По состоянию на утро субботы, в Соединенном Королевстве было подтверждено 1140 случаев заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 21. При этом, по оценкам британского Минздрава, число заболевших может быть значительно большим. Ожидается, что со следующей недели власти страны резко ужесточат меры по борьбе с распространением инфекции. Пока что правительство Великобритании не вводило ограничений на проведение мероприятий с большим числом участников, в стране продолжают работать школы и университеты, въезд граждан других стран на территорию королевства не ограничивался.