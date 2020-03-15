Президент Ливана: ситуация с коронавирусом в стране требует принятия чрезвычайных мер

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Угроза распространения нового коронавируса требует от правительства Ливана принятия чрезвычайных мер в сфере здравоохранения. Об этом заявил в воскресенье президент республики Мишель Аун, выступление которого транслировал канал Tele Liban.

"Пробил час национальной солидарности, и для борьбы с опасной инфекцией необходима всеобщая мобилизации", - заявил глава государства. По словам Ауна, власти примут все необходимые меры по защите населения от эпидемии, но и каждый гражданин "обязан строго соблюдать медицинские рекомендации".

Как ожидается, правительство Ливана на экстренном заседании, которое проходит сейчас во дворце Баабда, объявит с 16 марта 15-дневный карантин по всей стране. Будут закрыты в том числе государственные учреждения и торговые молы. В чрезвычайном режиме будут работать госпитали и больницы, силовые структуры и жизненно важные объекты. По сведениям газеты An Nahar, власти не собираются вводить комендантский час, но гражданам будет рекомендовано "покидать свои дома только в случае крайней необходимости".

29 февраля ливанские власти из-за угрозы заражения коронавирусом прервали занятия в школах и вузах. С 6 марта закрылись музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы и развлекательные центры. С 12 марта кризисный штаб постановил закрыть для посещений рестораны, кафе, пабы, закусочные и кондитерские.

С 16 марта полностью прекращается воздушное сообщение Ливана с Францией, Испанией, Германией, Великобританией, Египтом, Ираком и Сирией. Находящимся там ливанским гражданам было отведено четыре дня на то, чтобы выехать на родину из этих государств. В конце февраля прекратилось воздушное сообщение с государствами, где находятся основные очаги распространения инфекции - с Италией, Ираном, Южной Кореей и Китаем.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.