{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

AFP: Франция с 16 марта усиливает контроль на границе с Германией

При этом ранее агентству источник в германских структурах сообщил о планах страны закрыть границы Францией, Швейцарией и Австрией

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение с 16 марта усилить контроль на границе с Германией, чтобы таким образом воспрепятствовать распространению коронавируса. Об этом в воскресенье Agence France Presse сообщил источник во французском министерстве внутренних дел.

"Мы сведем число пересечений границы к строго необходимому минимуму. Мы будем пропускать только "трансграничных лиц" (жители приграничных регионов, работающие в соседней стране - прим. ТАСС) и транспорт с товарами. Но все это не является закрытием границы", - сказал источник во французском МВД.

Ранее в Берлине источник в германских структурах сообщил AFP, что начиная с утра понедельника Германия из-за распространения коронавируса закроет границы с Францией, Швейцарией и Австрией. Источник уточнил, что решение вступит в действие в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск). При этом он также указал на то, что не будет ограничиваться перемещение транспорта, осуществляющего перевозку товаров. Не коснется решение и рабочих, ежедневно ездящих на работу в соседнюю страну.

Подобная информация была распространена в воскресенье в Германии и газетой Bild. По данным издания, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.

Теги
ГерманияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Президент Израиля решил поручить формирование кабмина по итогам выборов Бени Ганцу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС