AFP: Франция с 16 марта усиливает контроль на границе с Германией

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение с 16 марта усилить контроль на границе с Германией, чтобы таким образом воспрепятствовать распространению коронавируса. Об этом в воскресенье Agence France Presse сообщил источник во французском министерстве внутренних дел.

"Мы сведем число пересечений границы к строго необходимому минимуму. Мы будем пропускать только "трансграничных лиц" (жители приграничных регионов, работающие в соседней стране - прим. ТАСС) и транспорт с товарами. Но все это не является закрытием границы", - сказал источник во французском МВД.

Ранее в Берлине источник в германских структурах сообщил AFP, что начиная с утра понедельника Германия из-за распространения коронавируса закроет границы с Францией, Швейцарией и Австрией. Источник уточнил, что решение вступит в действие в 08:00 утра по местному времени (10:00 мск). При этом он также указал на то, что не будет ограничиваться перемещение транспорта, осуществляющего перевозку товаров. Не коснется решение и рабочих, ежедневно ездящих на работу в соседнюю страну.

Подобная информация была распространена в воскресенье в Германии и газетой Bild. По данным издания, такое решение принято по итогам телеконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, премьер-министров федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.