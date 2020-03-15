{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования для Флинна

ФБР "потеряла" документы, касающиеся бывшего помощника президента США по национальной безопасности, указал американский лидер

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность президентского помилования для своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Ну что же, теперь сообщают, что после того, как они разрушили его жизнь и жизнь его замечательной семьи (а также и жизни многих других), ФБР, которая работает вместе с министерством юстиции, "потеряла" документы, касающиеся генерала Майкла Флинна. Как удобно. Я серьезно рассматриваю возможность полного помилования", - заявил глава Белого дома.
 

Теги
СШАТрамп, ДональдФлинн, Майкл
Реклама на ТАСС
Президент Израиля 16 марта поручит формирование кабмина Бени Ганцу
Реувен Ривлин официально вручит мандат лидеру блока "Кахоль-Лаван" на специальной церемонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС