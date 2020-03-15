Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования для Флинна

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность президентского помилования для своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Ну что же, теперь сообщают, что после того, как они разрушили его жизнь и жизнь его замечательной семьи (а также и жизни многих других), ФБР, которая работает вместе с министерством юстиции, "потеряла" документы, касающиеся генерала Майкла Флинна. Как удобно. Я серьезно рассматриваю возможность полного помилования", - заявил глава Белого дома.

