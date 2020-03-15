Власти Колумбии запретили иностранцам въезд в страну из-за коронавируса

БОГОТА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение запретить всем иностранцам въезд в страну для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил колумбийский президент Иван Дуке.

"Начиная с 16 марта, въезд в страну иностранцев и нерезидентов Колумбии ограничен", - написал он в своем Twitter.

Дуке добавил, что все прибывающие в страну колумбийцы и имеющие вид на жительство "будут отправлены на карантин на 14 дней".

В прошлую пятницу глава Колумбии заявил, что ограничения на въезд в страну будут касаться иностранцев, которые "находились в течение последних 14 дней в Европе и Азии".

5 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения нового коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заболевших к настоящему моменту составляет 34 человека.