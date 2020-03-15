Посол в России: Трамп предлагает провести саммит "пятерки" СБ ООН в США

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приветствует предложение президента РФ Владимира Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности ООН и предлагает провести встречу на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан.

"Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит "пятерки" и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, - сообщил дипломат. - Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы".

Салливан добавил, что сторонам еще только предстоит обсудить повестку предстоящей встречи.