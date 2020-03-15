Посол США заявил об отсутствии проблем в его диалоге с официальными лицами РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что доволен тем, как налажен его диалог с представителями российского руководства.

"Не припомню ни одного высокопоставленного лица, с которым я хотел встретиться и который отказался бы меня принять, - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". - Я вижу в этом знак серьезности намерений российских властей добиться улучшения отношений с США. Конечно, в итоге многое будет зависеть от того, сможем ли мы на практике преодолеть некоторые из тех разногласий, что нас разделяют. Но тем, как меня здесь принимают, я очень доволен, о чем и написал коллегам в Вашингтон".

По его словам, отношения между двумя странами на данный момент, как признают и в Вашингтоне, и в Москве, "находятся в одной из самых нижних точек с окончания холодной войны". "<...> у нас есть целый набор серьезных и важных тем, по которым наши взгляды существенно различаются. И вряд ли эти противоречия удастся легко устранить, - продолжил посол. - Но, несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями".

"Нам необходимо взаимодействовать с российскими властями. Им необходимо взаимодействовать с нами. И это одна из моих ключевых задач: сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми и происходил обмен информацией, - обратил внимание Салливан. - Самые опасные ситуации - это когда не происходит обмена информацией, так как тогда возникает неопределенность".