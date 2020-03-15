{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол США заявил об отсутствии проблем в его диалоге с официальными лицами РФ

При этом отношения между двумя странами на данный момент "находятся в одной из самых нижних точек с окончания холодной войны", констатировал Джон Салливан

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что доволен тем, как налажен его диалог с представителями российского руководства.

"Не припомню ни одного высокопоставленного лица, с которым я хотел встретиться и который отказался бы меня принять, - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". - Я вижу в этом знак серьезности намерений российских властей добиться улучшения отношений с США. Конечно, в итоге многое будет зависеть от того, сможем ли мы на практике преодолеть некоторые из тех разногласий, что нас разделяют. Но тем, как меня здесь принимают, я очень доволен, о чем и написал коллегам в Вашингтон".

По его словам, отношения между двумя странами на данный момент, как признают и в Вашингтоне, и в Москве, "находятся в одной из самых нижних точек с окончания холодной войны". "<...> у нас есть целый набор серьезных и важных тем, по которым наши взгляды существенно различаются. И вряд ли эти противоречия удастся легко устранить, - продолжил посол. - Но, несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями".

"Нам необходимо взаимодействовать с российскими властями. Им необходимо взаимодействовать с нами. И это одна из моих ключевых задач: сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми и происходил обмен информацией, - обратил внимание Салливан. - Самые опасные ситуации - это когда не происходит обмена информацией, так как тогда возникает неопределенность".

Теги
УкраинаСШАРоссияСалливан, Джон
Реклама на ТАСС
Президент Израиля обсудил формирование правительства с Нетаньяху и Ганцем
Стороны договорились продолжить переговоры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС