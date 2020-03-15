Посол США в РФ: саммит "пятерки" Совбеза ООН поможет "осовременить" СНВ-3

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) необходимо сделать более соответствующим современным реалиям, саммит лидеров пяти государств - постоянных членов Совбеза ООН поможет продвинуться в этом направлении. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье.

По его словам, время для переговоров по СНВ-3 еще есть. "Договор об СНВ надо сделать более соответствующим сегодняшней стратегической реальности. Президент [США Дональд] Трамп хотел бы осовременить договор об СНВ, - указал он. - C нашей точки зрения, предстоящий саммит "пятерки" и подготовка к нему могут позволить нам продвинуться к нашей цели. А она состоит в том, чтобы договор об СНВ отвечал требованиям 2020-х годов, то есть новой стратегической обстановке, в которой Китай наращивает свой ядерный потенциал".

По мнению дипломата, включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только интересам США, но и интересам России. "Подключение Великобритании и Франции в этот процесс, на мой взгляд, менее целесообразно", - добавил он.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Инициативу поддержали КНР, Франция и руководство ООН.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.