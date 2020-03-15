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Распространение коронавируса нового типа

Словения прекратит авиасообщение с зарубежными странами из-за коронавируса

Кроме того, с 16 марта по всей республике полностью прекратится движение общественного транспорта

ЛЮБЛЯНА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Словении приняло решение приостановить с 17 марта пассажирское авиасообщение с внешним миром в целях борьбы с дальнейшим распространением коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь антикризисного штаба страны по борьбе с заболеванием Елко Кацин.

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Первый случай заражения новым коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 219, в субботу был зафиксирован первый летальный случай.

Словенские власти уже прекратили все регулярные железнодорожные и автобусные рейсы, связывающие территорию страны с Италией. С 11 марта пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через шесть погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

С понедельника по всей Словении полностью прекратится движение общественного транспорта. Также закроются все бары, рестораны и другие заведения. Исключение будет сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, а также автозаправочных станций.

Теги
СловенияРаспространение коронавируса нового типа
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