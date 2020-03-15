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Распространение коронавируса нового типа

Власти Пуэрто-Рико ввели комендантский час до 30 марта из-за коронавируса

Все граждане островного государства должны оставаться в своих домах с 21:00 до 05:00

ГАВАНА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико приняло решение о введении на всей территории страны комендантского часа по меньшей мере до 30 марта для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом в воскресенье сообщила губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

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"Комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 вплоть до 30 марта. Все граждане должны оставаться в своих домах и тем самым способствовать предотвращению распространения вируса, это ответственность каждого", - приводит ее слова местная газета El Nuevo Día. Губернатор распорядилась закрывать магазины с 18:00 за исключением занимающихся продажей продуктов питания, медикаментов, а также автозаправочных станций.

На Пуэрто-Рико зафиксировано три случая заражения новым коронавирусом, еще 17 человек с подозрением на инфекцию находятся в карантине.

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Распространение коронавируса нового типа
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