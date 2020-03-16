Джонсон обсудил с саудовским наследным принцем влияние коронавируса на экономику

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выступили за сокращение негативного влияния, которое пандемия коронавируса оказывает на мировую экономику. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией на Даунинг-стрит по итогам воскресного телефонного разговора двух политиков.

"Оба лидера согласились с необходимостью координированных международных ответных действий на вспышку, особенно в разработке вакцины и ограничения [масштабов] экономических потрясений, вызванных пандемией. Они решили тесно работать над этой темой, в том числе в рамках председательства Саудовской Аравии в G20 [Группе двадцати] в этом году", - отмечается в коммюнике.

Также говорится о том, что Джонсон "проинформировал наследного принца о тех шагах, которые Великобритания предпринимает, основываясь на научных рекомендациях, по борьбе с распространением вируса".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. Опасения, что пандемия может привести к серьезному замедлению темпов мировой экономики, вызвали обвал котировок на мировых биржах.

В Великобритании болезнь подтверждена у 1372 человек, 35 умерли. В то же время теперь анализы на инфекцию берутся лишь у тяжело больных людей. По оценкам правительства, это означает, что реальное число инфицированных может составлять от 5 до 10 тыс. человек.