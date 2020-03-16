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Санкции в отношении России

Байден раскритиковал Сандерса за отказ поддержать антироссийские санкции в Сенате

Бывший вице-президент США пытался поставить в вину сопернику то, что тот в 1980-х положительно отзывался об успехах Советского Союза

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в воскресенье подверг критике сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, напомнив, что тот голосовал против введения санкций в отношении России за приписываемые ей попытки вмешательства в американские выборы. С соответствующим заявлением Байден выступил на очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, завершившихся в Вашингтоне.

Бывший вице-президент пытался поставить в вину сопернику то, что тот еще в 1980-х положительно отзывался об успехах Советского Союза. "Помимо этого обстоятельства, после завершения выборов [в США 2016 года], зная, что россияне вмешивались в наши выборы, этот человек [Сандерс] голосовал против наложения на Россию санкций за вмешательство в наши выборы. Я этого не понимаю", - утверждал Байден.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и президентом США Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джозеф (Джо)Сандерс, Берни
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