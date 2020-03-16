Церемония представления нового наследного принца Японии состоится 19 апреля

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в соответствии с намеченным планом провести 19 апреля главную церемонию по случаю представления стране и миру нового наследного принца Акисино, хотя в нее могут быть внесены коррективы в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы ведем тщательную подготовку к проведению этой церемонии по плану, - сказал он. - При этом правительство приложит все силы к тому, чтобы предотвратить распространение инфекции".

54-летний принц Акисино - младший брат нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года после того, как свои полномочия добровольно сложил его отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь первым в очереди к трону. Вторым в ней числится его сын - 13-летний принц Хисахито.

В соответствии с традицией, официальное провозглашение принца Акисино наследником престола должно быть предпринято в ходе особой церемонии, которая намечена на 19 апреля. 21 апреля по этому поводу предполагается провести в императорском дворце торжественный банкет, однако его масштабы могут быть сокращены в связи с угрозой заражений, передает информационное агентство Kyodo.