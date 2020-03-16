Украина ввела ограничения на пяти пунктах пропуска на границе с Россией в Брянской области

ТАСС, 16 марта. Пять украинских автомобильных пунктов пропуска на приграничной территории с Брянской областью с 16 марта временно прекращают работать на въезд иностранных граждан. Также с 17 марта приостанавливается движение всех пассажирских поездов с территории Украины через два пункта пропуска, сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

"В украинских пунктах пропуска с 16 марта в целях предупреждения распространения коронавируса (COVID-19) временно прекращен пропуск на въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства <...> Кроме этого, с 00:00 мск 17 марта приостанавливается движение всех пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов с территории Украины через пункты пропуска Суземка и Брянск-Орловский", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, временное прекращение пешеходного и автобусного сообщения вводится на пунктах пропуска Гремяч (Украина) - Погар (Брянская область), Сеньковка (Украина) - Новые Юрковичи (Брянская область), Бачевск (Украина) - Троебортное (Брянская область). Приостановление всех видов сообщения планируется на пунктах пропуска Николаевка (Украина) - Ломаковка (Брянская область) и Середина-Буда (Украина) - Зерново (Брянская область).

При этом право пресечения границы остается за гражданами, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных диппредставительств, международных миссий, а также водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.