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Женевские дискуссии по Закавказью перенесены из-за ситуации с коронавирусом

Новые даты пока неизвестны

СУХУМ, 16 марта. /ТАСС/. Женевские дискуссии по Закавказью перенесены на неопределенную дату из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в понедельник ТАСС министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который должен был пройти 31 марта - 1 апреля, не состоится. Участники дискуссий не могут принять в нем участие из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на какую дату перенесут дискуссии", - сказал глава абхазского МИД.

Женевские дискуссии по Закавказью являются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.

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АбхазияСШАГрузияРоссияФранцияШвейцарияЮжная ОсетияРаспространение коронавируса нового типа
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