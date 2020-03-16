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Распространение коронавируса нового типа

В Боснии и Герцеговине объявили режим бедствия из-за коронавируса

Подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре, пояснили в правительстве страны

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, энтитет Боснии и Герцеговины) объявило режим бедствия в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФБиГ в понедельник.

Правительство ФБиГ сообщило, что подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре. Это подразумевает закупки оборудования, организацию рабочих кадров и др.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 21. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной на Балканах и в Европе, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом, остается Черногория.

Теги
Босния и ГерцеговинаРаспространение коронавируса нового типа
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