В Боснии и Герцеговине объявили режим бедствия из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, энтитет Боснии и Герцеговины) объявило режим бедствия в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФБиГ в понедельник.

Правительство ФБиГ сообщило, что подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре. Это подразумевает закупки оборудования, организацию рабочих кадров и др.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 21. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной на Балканах и в Европе, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом, остается Черногория.