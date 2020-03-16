МИД Эстонии прекращает выдачу шенгенских виз с 17 марта

ТАЛЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии прекращает выдачу шенгенских виз с 17 марта. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"Исходя из распоряжения правительства, министерство иностранных дел с 17 марта из-за распространения коронавируса временно прекращает выдачу шенгенских виз, а также прием ходатайств на получение долгосрочных виз как в дипломатических представительствах Эстонии, так и в визовых центрах, - указано в сообщении МИД. - Это касается и тех заявлений [на получение] шенгенских виз, при рассмотрении которых Эстония представляет другую страну Шенгена".

В министерстве отметили, что в порядке исключения остается возможность ходатайствовать о визах по гуманитарным соображениям (болезнь или смерть близкого родственника), для транспортировки товара или сырья, для оказания услуг в сфере здравоохранения, а также тем, чьи родители, дети или супруг являются гражданами Эстонии или имеют вид на жительство или право на проживание в Эстонии.

"С уже выданными и действующими визами в Эстонию во время чрезвычайного положения въехать нельзя, - указано в сообщении. - С 17 марта в Эстонию смогут попасть только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов".

Коронавирус в Эстонии

Коронавирус по состоянию на утро понедельника выявлен у 205 жителей Эстонии. Первый случай заражения был зафиксирован в республике 27 февраля, к настоящему моменту первый заразившийся полностью выздоровел.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Все публичные собрания запрещены, школы с 16 марта переведены на удаленное и домашнее обучение, работа кружков по интересам и секций приостановлена. С 17 марта Эстония восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев.