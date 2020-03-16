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Сербия обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом

В МИД Сербии заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал, что "Москва, как и всегда, поможет Белграду"

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Сербия обратилась к России с просьбой оказать помощь с закупками медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Сербии по результатам телефонной беседы глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Ивицы Дачича.

"Министр Дачич информировал своего коллегу о мерах, которые Сербия принимает в борьбе с последствиями пандемии коронавируса и для защиты своего населения. Он попросил министра Лаврова о помощи в приобретении дополнительного медицинского оборудования, которое было бы необходимо в случае резкого роста числа заболевших, - говорится в сообщении. - Министр Лавров обещал, что Россия, как и всегда, поможет Сербии, пожелав братскому сербскому народу и его руководству как можно быстрее победить эту болезнь".

Главы внешнеполитических ведомств договорились об обмене опытом и взаимной помощи в борьбе с пандемией.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 55. Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.

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