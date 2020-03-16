В Раде зарегистрировали законопроект о мерах борьбы с распространением коронавируса

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Законопроект о предотвращении распространения коронавируса зарегистрирован в Верховной раде. Текст документа появился в понедельник на сайте парламента.

Законопроектом, согласно пояснительной записке, предлагается "ввести административную ответственность за нарушение правил карантина и ужесточить уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

Законопроектом временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины лекарственные средства, медицинские изделия и оборудование, необходимые для борьбы с коронавирусом, упрощается процедура закупок бюджетными организациями товаров для борьбы с инфекцией. Правительству поручается контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Документ также предлагает изменить трудовое законодательство. К примеру, предусмотрена возможность дистанционной работы сотрудников. "Работодатель может поручить работнику, в том числе государственному служащему, выполнять работу на дому, а также предоставлять работнику с его согласия отпуск", - говорится в проекте закона. Правительству также поручается в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медработникам, которые непосредственно занимаются ликвидацией заболевания.

Документом предусмотрено, что ограничительные меры будут действовать на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.

Инициатором проекта выступила группа депутатов во главе с главой комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутатом фракции "Слуга народа" Михаилом Радуцким. По данным украинских СМИ, Рада рассмотрит законопроект на экстренном заседании 17 марта. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал недопустимым изменения планов работы Верховной рады из-за коронавируса и призвал депутатов работать и принимать законы.