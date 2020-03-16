Власти Колумбии запретили мероприятия с участием более 50 человек

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение запретить массовые мероприятия с участием более 50 человек на территории всей страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения страны Фернандо Руис Гомес во время выступления в Боготе.

"С сегодняшнего дня (понедельника, 16 марта - прим. ТАСС) мы сокращаем численность разрешенных массовых публичных и частных мероприятий с 500 до 50 человек", - заявил министр, слова которого приводит газета El Tiempo.

Министр также добавил, что для предотвращения распространения вируса закрываются бары, дискотеки и ночные клубы. "Это меры, направленные на защиту населения Колумбии", - добавил он.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заразившихся к настоящему моменту - 54 человека.