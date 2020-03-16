ЦИК Сербии отложил парламентские выборы из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС /. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии приняла решение из-за коронавируса о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Решение ЦИК означает, что после завершения режима чрезвычайной ситуации будут назначены новые сроки выборов.

"Прекращается вся предвыборная деятельность по проведению выборов народных депутатов <...>, назначенных на 26 апреля. Предвыборная деятельность продолжится после прекращения чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Планировалось, что парламентские и местные выборы в Сербии пройдут 26 апреля. Предстоящая избирательная кампания, которая официально стартовала 4 марта, проходила по новым правилам. Барьер для прохождения партий в парламент был снижен с 5% до 3% голосов. Кроме того, согласно новым правилам, в каждом избирательном списке на местных и парламентских выборах должно быть не менее 40% женщин.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 55. Ранее президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Случаи заболевания выявлены и во всех соседних с Сербией государствах, кроме Черногории, которая остается единственной в Европе страной, где до сих пор официально не выявлено ни одного случая заражения.