{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компьютерные сети минздрава США подверглись хакерской атаке

По данным главы ведомства Алекса Азара, утечек данных не произошло

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США зафиксировало хакерскую атаки на свои компьютерные сети, которая не увенчалась успехом - сбоя в их работе не было, утечек данных не произошло. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме глава ведомства Алекс Азар.

"Мы зафиксировали за последние сутки значительное наращивание активности в отношении компьютерной сетей министерства и его сайта, - сказал Азар. - К счастью, мы располагаем серьезной [системой] защиты. Не произошло взлома сетей, как и нет ущерба их функционированию. Мы предприняли очень серьезные защитные меры".

"Выясняем источник атаки. Не хотел бы спекулировать об источниках, - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли за атакой стоять какие-либо страны. - Никакой утечки данных не было".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кибератака на компьютерные системы ведомства была проведена 15 марта вечером.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп рассчитывает, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе
Он также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с новым коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС