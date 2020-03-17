Компьютерные сети минздрава США подверглись хакерской атаке

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США зафиксировало хакерскую атаки на свои компьютерные сети, которая не увенчалась успехом - сбоя в их работе не было, утечек данных не произошло. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме глава ведомства Алекс Азар.

"Мы зафиксировали за последние сутки значительное наращивание активности в отношении компьютерной сетей министерства и его сайта, - сказал Азар. - К счастью, мы располагаем серьезной [системой] защиты. Не произошло взлома сетей, как и нет ущерба их функционированию. Мы предприняли очень серьезные защитные меры".

"Выясняем источник атаки. Не хотел бы спекулировать об источниках, - сказал он, отвечая на вопрос, могут ли за атакой стоять какие-либо страны. - Никакой утечки данных не было".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кибератака на компьютерные системы ведомства была проведена 15 марта вечером.