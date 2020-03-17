Трамп рассчитывает, что G7 соберется на саммит в США, несмотря на коронавирус

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что следующий саммит Группы семи (G7) состоится в июне в его резиденции в Кемп-Дэвиде, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Я думаю, что да, пока что похоже, что это будет так", - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 км к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин. Ранее встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы семи, а также глав внешнеполитических ведомств, которые должны были пройти в США в марте и апреле в штате Пенсильвания, решено было организовать в формате видеоконференций.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4281, умерли по меньшей мере 74 человека.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.