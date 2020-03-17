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Распространение коронавируса нового типа

Глава МИД Японии рассказал о влиянии коронавируса на согласование его встречи с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает, что следующие переговоры с российским министром состоятся "как можно скорее"

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Япония и Россия продолжают согласование сроков следующей встречи глав МИД двух стран, и влияние на этот процесс оказывает в том числе ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Довольно легко определить, что является причиной, но это факт, что согласование повестки продолжается", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, связано ли с коронавирусом отсутствие конкретики по поводу его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Мотэги, он рассчитывает, что следующие переговоры с российским министром состоятся "как можно скорее".

Последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в феврале в Мюнхене. По итогам встречи Мотэги заявил, что пригласил Лаврова посетить Японию в ближайшее время. Возможные сроки визита не назывались. По данным МИД РФ, на полях Мюнхенской конференции по безопасности два министра обсудили развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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