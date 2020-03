Помпео: решение КНР об отзыве аккредитации у ряда журналистов из США вызывает сожаление

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил во вторник сожаление в связи с решением властей КНР об отзыве аккредитации у нескольких американских журналистов и выразил надежду на то, что это решение будет пересмотрено.

"Я сожалею о принятом Китаем решении еще более ограничить возможность осуществлять свободную деятельность журналистов, - заявил он на встрече с журналистами в Госдепартаменте США. - В это сложное время на пользу китайскому народу пошло бы расширение обмена информации, большая транспарентность". Майкл Помпео выразил надежду на то, что китайские власти "пересмотрят свое решение".

Затронув вопрос о принятом в начале марта решении Госдепартамента сократить число граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, госсекретарь США утверждал, что "эти лица не являются работниками СМИ, а сотрудниками китайских органов пропаганды".

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, им предписано в ближайшие дни сдать свои пресс-карты.

Этот шаг предпринят Пекином в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США. В начале марта в Госдепартаменте приняли решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии".