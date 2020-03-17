В Пентагоне заявили, что коалиция США скоро покинет иракскую базу "Аль-Каим"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ) в ближайшее время покинет иракскую базу "Аль-Каим". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

"Сегодня знаменательный день для коалиции и наших иракских партнеров, - цитирует пресс-служба представителя коалиции, бригадного генерала Винсента Баркера. - База "Аль-Каим" служила важную роль в борьбе с ИГ <…>. Исходя из успеха в борьбе с этой группировкой, коалиция в координации с правительством Ирака передислоцирует персонал и оборудование на другие базы в течение этого года".

Войска коалиции покинут базу в ближайшие дни, отметили американские военные.