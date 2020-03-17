Меркель заявила о приверженности ЕС пакту с Турцией по беженцам

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Европейские страны привержены сохранению соглашения с Турцией по беженцам и не исключают предоставления Анкаре большей финансовой помощи. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя переговоры в режиме видеоконференции, которые состоялись во вторник между нею, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили также тему миграции. Сегодня состоялись переговоры между главой МИД Турции [Мевлютом] Чавушоглу и главой дипломатии Евросоюза [Жозепом] Боррелем. Здесь мы не руководим переговорами, но мы ясно высказались за сохранение соглашения между ЕС и Турцией", - отметила Меркель. "Мы также выразили готовность в случае необходимости предоставить больше финансовой помощи", - сообщила она.

По мнению канцлера, нельзя также "терять из виду" возможность переговоров с Анкарой по вопросу таможенного союза ЕС с Турцией.

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции резко обострилась 28 февраля, после того как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции в ее действиях в Идлибе.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз заплатил за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал это обещание, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство.