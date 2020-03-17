{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель заявила о приверженности ЕС пакту с Турцией по беженцам

По мнению канцлера Германии, нельзя также "терять из виду" возможность переговоров с Анкарой по вопросу таможенного союза ЕС с Турцией

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Европейские страны привержены сохранению соглашения с Турцией по беженцам и не исключают предоставления Анкаре большей финансовой помощи. Об этом заявила на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя переговоры в режиме видеоконференции, которые состоялись во вторник между нею, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили также тему миграции. Сегодня состоялись переговоры между главой МИД Турции [Мевлютом] Чавушоглу и главой дипломатии Евросоюза [Жозепом] Боррелем. Здесь мы не руководим переговорами, но мы ясно высказались за сохранение соглашения между ЕС и Турцией", - отметила Меркель. "Мы также выразили готовность в случае необходимости предоставить больше финансовой помощи", - сообщила она.

По мнению канцлера, нельзя также "терять из виду" возможность переговоров с Анкарой по вопросу таможенного союза ЕС с Турцией.

Миграционная ситуация на границе Греции и Турции резко обострилась 28 февраля, после того как Анкара объявила об открытии границы для мигрантов в связи с тем, что ЕС не оказывает полную поддержку Турции в ее действиях в Идлибе.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз заплатил за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал это обещание, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГерманияЧавушоглу, Мевлют
Реклама на ТАСС
СМИ: три ракеты разорвались неподалеку от "зеленой зоны" в Багдаде
Одна из ракет попала в жилой дом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС