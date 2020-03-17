Посол в РФ заявил, что приезд Макрона на 9 мая в Москву пока под сомнение не ставится

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Участие президента Франции Эмманюэля Макрона в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве не ставится под сомнение, но ситуация с новым коронавирусом может внести коррективы. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ" посол Франции в России Пьер Леви.

"Очевидно, вы имеете в виду "в условиях кризиса из-за коронавируса". На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. Леви добавил, что Макрон был одним из первых, кто принял приглашение президента России Владимира Путина.

При этом посол отметил, что ситуация с новым коронавирусом оказывает воздействие на международные контакты. "Но никто не знает, чего ожидать. Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты - со всеми странами - это также влияет. Предпринимается множество мер предосторожности, - добавил он. - Но ничего более я вам сегодня сказать не могу".

Леви подчеркнул, что в условиях распространения коронавируса "очень важно действовать быстро - и действовать всем вместе". "Думаю, многие испытывают в эти дни странные чувства: с одной стороны, мы максимально собраны и мобилизованы настолько, насколько возможно, с другой - мы вынуждены плыть по течению и наблюдать за развитием ситуации, чтобы иметь возможность предвидеть ход событий. И в этом смысле, как я говорю своим сотрудникам, важна индивидуальная ответственность за здоровье", - добавил дипломат.

12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжает подготовку к приезду иностранных гостей на Парад Победы 9 мая, но будет учитывать развитие ситуации с коронавирусом.